اليوم السابع
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الخميس، 22 سبتمبر 2022 12:26 م
أكرم القصاص
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وزير الإعلام السودانى: هناك حاجة لتوافق عربى عبر استراتيجية إعلامية موحدة

الخميس، 22 سبتمبر 2022 12:22 م
وزير الإعلام السودانى: هناك حاجة لتوافق عربى عبر استراتيجية إعلامية موحدة اجتماع الرئيس السيسى بوزراء الإعلام العرب - ارشيفية
بيشوى رمزى

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قال وزير الثقافة الإعلام السودانى، جرهام عبد القادر إن الحاجة باتت ملحة لبناء التوافق العربى، عبر استراتيجية إعلامية موحدة من شأنها تعزيز ثقافة التسامح ومجابهة أفكار الكراهية والارهاب.
 
واعتبر، خلال كلمته امام اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب اليوم الخميس، أن التصدى للارهاب والتطرف ومجابهة حملات الاعلام المضاد، وكذلك دحض الشائعات كانت اولوية كبيرة خلال رئاسة بلاده للدورة السابقة للمجلس.
 
وأوضح إن المتغيرات الكونية والحروب الراهنة تستوجب أن يعمل العرب معا وفتح افاق جديدة للاستثمار، خاصة في مجال الزراعة، معتبرا أن السودان يبقى بيئة مناسبة للاستثمار في هذا المجال، وهو ما يساهم في توفير الغذاء في الازمات الراهنة.
 
وأكد التزام بلاده بصناعة مختوى إعلامي فعال من شانه تحقيق المصلحة العليا للدول العربية في مواجهة تحديات المستقبل في ظل الانفتاح الاعلامي العالمي.

الجامعة العربية

مجلس وزراء الإعلام العرب

اجتماع وزارى عربي

اجتماع وزراء الاعلام العرب

وزير الاعلام السودانى



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