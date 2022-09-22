وزيرة الدفاع الألمانية: التعبئة الجزئية الروسية لن تمنع الدعم العسكري لأوكرانيا

كتبت: هناء أبو العز

قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت اليوم الخميس، إن التعبئة الجزئية الروسية والاستفتاءات المقرر أن تجرى في الأجزاء المحتلة من أوكرانيا، لن تمنع الدعم العسكري الألماني لأوكرانيا، وذلك بعد لقاء نظيرها الفرنسي سيباستيان ليكورنو في برلين.

وأضافت لامبرخت - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية - أن "الاستفتاءات التي أعلن عنها المسئولون المدعومون من الكرملين في أوكرانيا لن يكون لها تأثير علينا"، مشيرة إلى أنها لن تغير مستوى الدعم الذي ستحصل عليه أوكرانيا من ألمانيا.

وأشادت بـ "النجاحات الكبيرة التي حققتها أوكرانيا"؛ وهو ما يدفع إلى مواصلة دعم كييف وبعث رسالة واضحة بذلك.

بدوره، قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو إن بلاده ستواصل دعمها لأوكرانيا من حيث التسلح والتدريب كما أضاف أن فرنسا بحاجة إلى المزيد من التعاون داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) للقيام بذلك ومواصلة دعم كييف.