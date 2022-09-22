وزيرة الخارجية الفرنسية: روسيا انتهكت قواعد الحرب فى أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قالت كاثرين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية، إن روسيا انتهكت قواعد الحرب في أوكرانيا، متابعة: علينا أن نضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم في أوكرانيا.

وأضافت وزيرة الخارجية الفرنسية، خلال كلمته بالأمم المتحدة، أن عدوان روسيا على أوكرانيا انتهاك فاضح لميثاق الأمم المتحدة.

وتابعت وزيرة الخارجية الفرنسية: نرفض المشاركة في أي تصعيد، موضحة أن على العدالة أن تستند إلى الوقائع الجارية في أوكرانيا.

فيما قال المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية: القانون يجب أن يلعب دورا هاما ورئيسيا في السلام بأوكرانيا.