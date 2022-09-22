وزيرة التخطيط تشارك اليوم بأعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك

كتبت أسماء أمين

تشارك هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، بأعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة والمنعقده بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والأحداث المنعقدة على هامش أعمال تلك الدورة.

ويتضمن جدول أعمال وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بنيويورك المشاركة كمتحدث رئيسي اليوم في منتدى بلومبيرج Bloomberg Emerging + Frontier Forum 2022 والذي يُعقد في مقر بلومبيرج بنيويورك، في جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان "نظام عالمي جديد: الأسواق الناشئة والحدودية"، كما تشارك سيادتها بالمائدة المستديرة المنعقدة خلال فعاليات منتدى بلومبيرج تحت عنوان "مصر: الآفاق الاقتصادية والاستثمارية" بحضور مجموعة مختارة من كبار المديرين التنفيذيين والمستثمرين.

ومن المقرر أن تشارك د.هالة السعيد بمبادرة جامعة أوكسفورد لمواجهة الفقر وتحقيق التنمية البشرية، لإلقاء كلمتها خلال الحدث الجانبي رفيع المستوى المقام هذا العام على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان "القيادة للحد من الفقر متعدّد الأبعاد لضمان الرفاهية للجميع" وذلك غدًا الجمعة، كما تشارك بحدث رفيع المستوى بشأن "الشراكة من أجل العمل: تنفيذ المُسرِّع العالمي للوظائف والحماية الاجتماعية من أجل التحولات العادلة في ظِل الوضع المُعقّد للأزمات المتداخلة،" والمنعقد بمقر الأمم المتحدة تحت رعاية الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.

وتشهد مشاركة هالة السعيد بأعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، حضور المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2023.