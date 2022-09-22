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ننشر قرار مجلس الدولة بإعادة توزيع اختصاصات محاكم القضاء الإدارى

الخميس، 22 سبتمبر 2022 10:09 ص
ننشر قرار مجلس الدولة بإعادة توزيع اختصاصات محاكم القضاء الإدارى مجلس الدولة - أرشيفية
كتب – أحمد عبد الهادى

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أصدر المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة القرار رقم 675 لسنة 2022، بإعادة توزيع اختصاصات محكام القضاء الإدارى بالقاهرة والمحافظات وتحديد اختصاصاتها، وتعد محكمة القضاء الإدارى احد أهم اقسام مجلس الدولة فهى جزء من القسم القضائى للمجلس.

وجاء نص الاختصاصات بعد إعادة توزيعها كالتالى:-

واعتمدت الجمعية العمومية لقضاة محكمة القضاء الإدارى، الأحد الماضى، الحركة القضائية لأعضاء المحكمة خلال العام القضائى 2022/2023.

وتضمنت الحركة توزيع قضاة المحكمة على عدد 125 دائرة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والمحافظات.


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