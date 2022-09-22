نتيجة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق: نتيجة المرحلة الأخيرة مساء اليوم

كتب محمد صبحى

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عن نتائج المرحلة الأخيرة لتحويلات تقليل الاغتراب، مساء اليوم الخميس الموافق 22 سبتمبر الجاري، وذلك في حدود نسبة الـ10% المُحددة من المجلس الأعلى للجامعات ووفقًا للطاقة الاستيعابية للكليات، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg

وكان قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم لمرحلة التحويلات (تقليل الاغتراب)، لتنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء الاثنين الماضى، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتقليل الاغتراب حتى الآن.

وأتاح التقدم للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني تدوين رغباتهم، والتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب.