اليوم السابع
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الخميس، 22 سبتمبر 2022 01:16 م
أكرم القصاص
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نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد الامتحانات الصيفية بكلية الحقوق.. صور

الخميس، 22 سبتمبر 2022 12:54 م
نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد الامتحانات الصيفية بكلية الحقوق.. صور نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد الامتحانات
الفيوم رباب الجالي

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تفقد الدكتور محمد فاروق الخبيرى، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، امتحانات الفصل الدراسى الصيفى بكلية الحقوق بحضور الدكتور محمود عبد المؤمن، والدكتور سعد عبد الحميد، أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وذلك اليوم الخميس بالمدرجات المركزية.

أوضح الدكتور محمد فاروق الخبيرى أن كلية الحقوق تطبق نظام الساعات المعتمدة، ويشمل الفصل الدراسى الصيفى 8 أسابيع دراسية.

واطمأن على حسن سير الامتحانات موجها بتذليل أى عقبات قد تواجه الطلاب خلال فترة الامتحانات والتى بدأت أمس الأربعاء.

 
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 نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد الامتحانات 

 

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 نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد الامتحانات 

امتحانات الفصل الصيفي

جامعات مصر

الفيوم

محافظة الفيوم



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