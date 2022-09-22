نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد الامتحانات الصيفية بكلية الحقوق.. صور

تفقد الدكتور محمد فاروق الخبيرى، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، امتحانات الفصل الدراسى الصيفى بكلية الحقوق بحضور الدكتور محمود عبد المؤمن، والدكتور سعد عبد الحميد، أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وذلك اليوم الخميس بالمدرجات المركزية.

أوضح الدكتور محمد فاروق الخبيرى أن كلية الحقوق تطبق نظام الساعات المعتمدة، ويشمل الفصل الدراسى الصيفى 8 أسابيع دراسية.

واطمأن على حسن سير الامتحانات موجها بتذليل أى عقبات قد تواجه الطلاب خلال فترة الامتحانات والتى بدأت أمس الأربعاء.