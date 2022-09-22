ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية AZAMARA ONWARD وتقل 908 سائحين

كتب سيد الخلفاوى

استقبلت وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحرى، نهاد شاهين، رئيس مجلس الإدارة، صباح اليوم الخميس، السفينة السياحية AZAMARA ONWARD، وذلك فى إطار تكاتف جميع أجهزة الدولة المعنية بالسياحة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تشجيع السياحة.

يذكر أن السفينة السياحية مالطية الجنسية AZAMARA ONWARD قد تراكت على أرصفة محطة الركاب البحرية بهيئة ميناء الإسكندرية وعلى متنها 908 ركاب قادمين من ميناء كاتانيا الإيطالى ومن المقرر مغادرتها فى تمام الساعة الثامنة من مساء الجمعة الموافق 23/9/2022، حيث تم استقبال الركاب ونهو إجراءاتهم فى دقائق معدودة لبدء برنامج زيارتهم السياحى فى مدينتى الإسكندرية والقاهرة لزيارة المعالم السياحية والتاريخية والثقافية.

وتعد هذه السفينة السياحية هى السفينة الخامسة التى تأتى إلى ميناء الإسكندرية فى إطار البرنامج المتكامل لعام 2022 لاستقطاب السفن السياحية ممتد من شهر مارس 2022 إلى شهر ديسمبر من ذات العام والذى يضم عدد 30 رحلة سياحية.