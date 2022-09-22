"مياه البحر الأحمر" تعلن حصول محطة تحلية سفاجا على شهادة الإدارة المستدامة

أعلن المهندس محمد عيسى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر عن حصول محطة تحلية المياه بسفاجا طاقة 7000 متر مكعب/ يوم على شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M

وأكدت الشركة أن يتم الحصول على تلك الشهادة بعد التفتيش والمراجعة الدقيقة لاستيفاء كافة المتطلبات طبقا للمعايير الخاصة بالتشغيل والصيانة ومعايير ضبط الجودة والسلامة والصحة المهنية والموارد البشرية.

وتابعت الشركة فى بيان لها أن حصول المحطة على شهادة T.S.M من أهم المؤشرات الدالة على كفاءة المحطة وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة.

وأشاد المهندس محمد عيسى بالجهود المبذولة من الشركه القابضة المستمرة فى دعم الشركة والشركات التابعة لإدارة محطات مياه الشرب والصرف الصحى طبقا لمعايير الإدارة الفنية المستدامة، مضيفا أن الشركة تهدف الى تأهيل جميع محطات البحر الأحمر للحصول على شهادة ال T.S.M وتحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين.