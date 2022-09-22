مياه الأقصر تنظم ورشة عمل حول برنامج "القرض الدوار" لدعم قرى حياة كريمة

اختتمت أعمال ورشة العمل الإقليمية المقامة بمحافظة الأقصر، وذلك بعنوان "القرض الدوار لتمويل الوصلات المنزلية"، والتى عقدتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومنظمة يونيسف مصر، فى مدينة الأقصر خلال الفترة من 20 حتى 22 سبتمبر الحالى، وذلك فى إطار التكامل مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للأسر الأكثر احتياجاً بالقرى الريفية، من خلال استكمال المشروعات بالوصلات المنزلية لضمان الاستفادة القصوى من استثمارات الدولة وتحسين الحالة المعيشية والصحية للأسر المستفيدة.

وأفاد الدكتور إيهاب عبد العزيز جبريل مدير برنامج المياه بمنظمة اليونيسف أن فكرة القرض الدوار بدأتها اليونيسف منذ عام 2009 لمساعدة الأسر غير القادرة على توصيل وصلات مياه الشرب والصرف الصحى المنزلية، حيث يغطى القرض تكاليف التوصيل، وذلك بالتنسيق مع شركات المياه لتركيب الوصلات المنزلية للأسر، والتى يتم سداد قيمتها على أقساط ميسرة بدون فوائد على فترات طويلة تصل إلى ثلاث سنوات، على أن تتم إعادة الإقراض من خلال قيمة الأقساط المجمعة لأسر أخرى لهذا يسمى بـ"القرض الدوار".

وأكد اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر أهمية دور إدارات المشاركة المجتمعية فى دراسة وبحث حالات الأسر الأولى بالرعاية للتأكد من أحقية الحالات فى الحصول على الدعم، الذى تقدمه شركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية في إطار دورها في المسئولية المجتمعية والشراكة مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، مشيراً إلى أهمية برنامج القرض الدوار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستفادة من استثمارات الدولة في مشروعات البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال اللواء يحيى أبو زيد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، إن برنامج القرض الدوار يعد فرصة واعدة فى ظل مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتوصيل الوصلات المنزلية إلى الأسر الأشد احتياجا، وغير القادرة على سداد قيمة التعاقد، مشيرا إلى أننا بحاجة إلى مزيد من تفعيل دور المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تبنى أفكار وتفعيل برامج المشاركة المجتمعية لتحقيق الاستفادة من المشروعات القومية.

وتطرقت الورشة لعرض برنامج DROPS الممول من اليونيسف، لميكنة القروض الدوارة بالشركات المنفذة، لضمان الرقابة والمتابعة وتسجيل كل بيانات القرض لزيادة معدل دورانه بشكل فعال، مع إمكانية تعميمه على شركات المياه والصرف الصحى بمحافظات الجمهورية، ووضع خطة للتسويق والترويج لتشجيع المجتمع المدنى على تبنى هذا البرنامج لتحقيق أكبر استفادة للأسر المستفيدة.



القابضة للمياه بالأقصر ويونيسف مصر تنظمان ورشة عمل القرض الدوار



حضور فعاليات ورشة عمل حول القرض الدوار بحياة كريمة



حضور ورشة عمل القرض الدوار لتمويل الوصلات المنزلية