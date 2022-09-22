موظف يتهم لاعب نادى شهير بإتلاف سيارته فى حادث تصادم بالدقى

كتب بهجت أبو ضيف

حرر موظف بلاغا بقسم شرطة الدقى ضد لاعب نادى شهير، اتهمه فيه بالتسبب فى حدوث تلفيات بسيارته نتيجة الاصطدام به فى منطقة الدقى، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وكان قسم شرطة الدقى، تلقى بلاغا من موظف اتهم فيه لاعب نادى شهير، بالتسبب فى حدوث تلفيات بسيارته.

وقال مقدم البلاغ أمام المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، أنه أثناء قيادته سيارته الملاكى بأحد شوارع الدقى، فوجىء بسيارة تصطدم به، مما أسفر عن إحداث تلفيات بسيارته، وذكر أن قائد السيارة هو لاعب نادى شهير، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، خاصة أن الاعب لم يتكفل بقيمة صيانة التلفيات، رغم أنه وعده بذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.