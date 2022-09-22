موسكو محذرة الغرب من التدخل فى أوكرانيا: مستعدون لكافة السيناريوهات

كتب أحمد عرفة

حذر مندوب روسيا لدى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ألكسندر لوكاشيفيتش الغرب من عواقب التدخل في أوكرانيا، مؤكدا استعداد روسيا لكافة السيناريوهات هناك، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مندوب روسيا لدى الأمن والتعاون الأوروبي، موجها حديثه للغرب: نوصيكم بإعادة قراءة نص كلمة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين في الـ24 من فبراير، التي أعلن فيها بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف مندوب روسيا لدى الأمن والتعاون الأوروبي: نحن مستعدون لكافة السيناريوهات ونحذر شركاءنا السابقين في الغرب من عواقب التدخل الخطير في الوضع في أوكرانيا.