اليوم السابع
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مواطن مصري يهدي المجلس الأعلى للآثار 125 قطعة أثرية

الخميس، 22 سبتمبر 2022 09:05 م
مواطن مصري يهدي المجلس الأعلى للآثار 125 قطعة أثرية أهدى مواطن المجلس الأعلى للآثار قطع أثرية
كتب محمد أسعد

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أهدى أحد المواطنين المصريين للمجلس الأعلى للآثار مجموعة من القطع الأثرية كانت في حيازته.
 
صرح بذلك الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مشيرًا إلى أن المجلس قبل هذا الإهداء بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية ومجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.
 
وأعرب د. مصطفى وزيري عن سعادته بهذه البادرة التي قام بها المواطن المصري، وقيامه بتسليم القطع الأثرية للمجلس، الأمر الذي يؤكد وعي الشعب المصري بأهمية الحفاظ على تراثه وهويته، متمنيا أن يحزو حزوه أي مواطن يمتلك قطعا أثرية.
 
ومن جانبه قال محمود خليل عبد الحميد، مدير عام الحيازة والمقتنيات الأثرية، إن القطع بلغ عددها نحو 125 قطعة، عبارة عن أبواب من الخشب المعشق وأوانى من الفخار المطلى وكلج وأحواض من الرخام ومسارج وقواعد أوانى وشمعدانات من النحاس ترجع جميعها إلى العصر الإسلامي.
 
 
 

وزارة السياحة والآثار

العصر الإسلامي

الآثار المصرية



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