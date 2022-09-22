مميزات وشروط اشتراك قطارات السكة الحديد × 5 معلومات

كتب سيد الخلفاوى

تبدأ هيئة السكة الحديد السبت القادم، إتاحة استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على القطارات ( تحيا مصر ) بمختلف الخطوط لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات.

وفيما يلى اهم مميزات اشتراكات الطلبة لقطارات السكة الحديد وشروط استخراجه..

1- يتم صرف الإشتراكات وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول

2- تصرف هذه الاشتراكات لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات فقط بقطارات تحيا مصر .

3- تستخرج اشتراكات الطلبة لمدة 9 شهور للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل إقامة الطالب المدون ببطاقة الرقم القومى إلى أقرب محطة لمحل الدراسة المدون بطلب الاشتراك.

4- فى حالة الطلبة التى تزيد مدة دراستهم عن 9 شهور يصرف لهم اشتراكات طلبة بحد أقصى لمدة 3 شهور خلال فترة التدريب العملى.

5- يستخدم الاشتراك شأنه شأن اشتراك الجمهور أيام الجمع والعطلات الرسمية خلال مدة صلاحيته.