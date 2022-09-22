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مميزات وشروط اشتراك قطارات السكة الحديد × 5 معلومات

الخميس، 22 سبتمبر 2022 02:00 م
مميزات وشروط اشتراك قطارات السكة الحديد × 5 معلومات قطار - صورة أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تبدأ هيئة السكة الحديد السبت القادم، إتاحة استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على القطارات ( تحيا مصر ) بمختلف الخطوط لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات.

وفيما يلى اهم مميزات اشتراكات الطلبة لقطارات السكة الحديد وشروط استخراجه..

1- يتم صرف الإشتراكات وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول

2- تصرف هذه الاشتراكات لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات فقط بقطارات تحيا مصر .

3- تستخرج اشتراكات الطلبة لمدة 9 شهور للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل إقامة الطالب المدون ببطاقة الرقم القومى إلى أقرب محطة لمحل الدراسة المدون بطلب الاشتراك.

4- فى حالة الطلبة التى تزيد مدة دراستهم عن 9 شهور يصرف لهم اشتراكات طلبة بحد أقصى لمدة 3 شهور خلال فترة التدريب العملى.

5- يستخدم الاشتراك شأنه شأن اشتراك الجمهور أيام الجمع والعطلات الرسمية خلال مدة صلاحيته.


اشتراكات السكة الحديد

اشتراكات القطار

اشتراكات القطارات

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قطارات السكة الحديد

اوراق اشتراك القطار

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