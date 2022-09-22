مصر تفوز بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس "ايزو"

كتب إسلام سعيد

فازت مصر ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس "ايزو" للدورة المقبلة (2023-2025) بالمجموعة الثالثة، وذلك خلال الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية رقم 44 للمنظمة والتي عقدت بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 19-23 سبتمبر الجاري، حيث حصدت مصر أصوات 60 دولة متفوقة على كل من سنغافورة وفيتنام.

وقال الدكتور خالد صوفى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن فوز مصر بهذا المقعد يعد تتويجاً حقيقيا للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لملف المواصفات والجودة وإيمانا بأهميته وإدراكاً لما تلعبُه منظومةُ الجودة من أدوار في دفعِ عجلةِ الاقتصاد المصريّ وتحقيقِ أهدافِ التنمية المستدامة في إطار "رؤية مصر 2030"، بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً في هذا الإطار إلى الدعم الكبير الذي قدمه المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة لتعزيز دور الهيئة ومساندتها في الترشح لهذه الانتخابات بهدف تفعيل الدور الريادي لمصر لتكون ضمن الدول الفاعلة فى وضع السياسات والاسراتيجيات الخاصة بأنشطة المواصفات وأنشطة التقييس المختلفة على المستوى الدولى.

وفي هذا الإطار، أعرب صوفي عن شكره واعتزازه بمساندة كافة الدول العربية والصديقة من دول العالم لمصر، وكذا الدور الكبير الذي لعبته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وايضا دولة الامارات العربية المتحدة المستضيفة للاجتماعات فى حشد الدول للتصويت لمصر خلال الانتخابات.

جدير بالذكر ان المنظمة الدولية للتقييس ومقرها مدينة جنيف في سويسرا تضم ، 167 دولة في عضويتها، ولديها أكثر من 340 لجنة فنية في مختلف المجالات، وتشكل جسراً حيوياً بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير المواصفات القياسية الدولية، حيث شارك في الاجتماع أكثر من 5000 عضو بالمنظمة وخبير دولي بالحضور المباشر أوعن طريق تقنية الاتصال المرئي، ممثلون عن 123 دولة عضو، و31 مراقباً.