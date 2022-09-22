مصرع 9 أشخاص وإصابة 31 فى انهيار مبنى فى البرازيل.. صور

فاطمة شوقى

لقى 9 أشخاص مصرعهم وإصابة 31 آخرون منهم نواب وسياسيون برازيليون فى حادث انهيار مبنى من 5 طوابق من مبنى يتم استخدامه لعقد اجتماعات خاصة بحزب العمال، فى مدينة منبيلو هوريزونتى البرازيلية، حسبما أفادت مصادر رسمية.

انهيار مبنى

وقالت إدارة الإطفاء إن الحادث وقع فى أحد الأحياء التقليدية بمدينة بيلو هوريزونتى، عاصمة ولاية ميناس جيرايس، وعلى الرغم من أن المبنى كان لا يزال قيد الانشاء إلا أنه انهار ومازال المسئولون يحققون فى أسباب انهيار المبنى،وفقا لصحيفة ميندوزا بوست البرازيلية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رجال الإطفاء قاموا بإخراج جثث المتوفين والمصابين من تحت الأنقاض، وكان من بينهم سياسيون ونواب برازيليون مشرحون فى الانتخابات البرلمانية المقررة فى أكتوبر.

انهيار مبنى

وأشارت المتحدثة باسم إدارة الإطفاء المحلية، لوسيانا سواريس، إلى أن 64 عاملاً كانوا يجتمعون لمناقشة القضايا السياسية فى ذلك الميزانين من مستودع شركة الحاويات Multiteiner للتجارة الخارجية.



نائبة برازيلية

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان هناك اجتماع في إطار حملة انتخابات مقررة فى 2 أكتوبر، وكان يحضره عدد من النواب أيضا.

ولا يزال رجال الإطفاء يجهلون سبب انهيار المبنى الذى تحول فجأة إلى أنقاض وألحق أضرارا بالغة بمنزل مجاور والذى كان خاليا وقت وقوع الحادث.