اليوم السابع
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الخميس، 22 سبتمبر 2022 04:51 م
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مصرع شخص وإصابة 9 آخرين فى حادث تصادم 3 سيارات جنوب بورسعيد

الخميس، 22 سبتمبر 2022 03:50 م
مصرع شخص وإصابة 9 آخرين فى حادث تصادم 3 سيارات جنوب بورسعيد جانب من الحادث
بورسعيد - محمد عزام

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لقى شخص مصرعه وأصيب 9 آخرين بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، إثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص وثالثة سيارة أجرة على محور 30 يونيو بمدخل الحى الإماراتى جنوب بورسعيد.
 
واستقبلت مستشفيات الزهور المركزي والسلام بورسعيد، التابعتين لهيئة الرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، جثة شخص و9 مصابين بكسور وكدمات بأنحاء متفرقة في الجسم، نتيجة حادث تصادم سيارتين ميكروباص وثالثة سيارة أجرة على محور 30 يونيو بمدخل الحي الإماراتي جنوب بورسعيد.
 
وتحُرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الاسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.
 
 
الحادث
الحادث

المرور والأسعاف
المرور والأسعاف

جانب من الحادث ببورسعيد
جانب من الحادث ببورسعيد

حادث محور ٣٠ يونيو
حادث محور ٣٠ يونيو

سيارات الإسعاف
سيارات الإسعاف

 


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