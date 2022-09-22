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مدير الدولية للطاقة الذرية: يجب إنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوروجيا النووية بأوكرانيا

الخميس، 22 سبتمبر 2022 12:05 ص
مدير الدولية للطاقة الذرية: يجب إنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوروجيا النووية بأوكرانيا جروسى
كتب أحمد عرفة

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قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إنه ناقش على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أهمية إنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوروجيا النووية بأوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الوضع حول المحطة ساء مرة أخرى بعد هدوء مؤقت، متابعا: بعد زيارتي، تحسن الوضع قليلا، ولكن بعد ذلك عادت المشاكل للظهور.

ولفت مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن قصف المحطة استؤنف لكنه لم يحدد الجهة التي تقوم بالقصف، موضحا أن العمل جار على جوانب محددة لإنشاء منطقة أمنية حول المحطة، وهناك قاعدة قوية للتوصل إلى اتفاقات بشأن محطة الطاقة النووية.

 


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