اليوم السابع
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الخميس، 22 سبتمبر 2022 04:20 م
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محافظ شمال سيناء: سباقات الهجن أصبحت رياضة رئيسية بالمحافظة

الخميس، 22 سبتمبر 2022 04:00 م
محافظ شمال سيناء: سباقات الهجن أصبحت رياضة رئيسية بالمحافظة اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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قال اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، فى تصريحات صحفية، إن السباق التجريبى للهجن الذى شهدته العريش على هامش ذكرى انتصارات أكتوبر بعد غياب دام 14 عاما، والحضور الجماهيرى الكبير أعطانا دافع كبير لتصبح هذه الرياضة من الرياضات الرئيسية بالمحافظة.

 

ووجه محافظ شمال سيناء الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم والمستمر لكل مطالب المحافظة.

 

وقال إنه سيتم دعم انشاء مركز شباب الشيخ زويد بمبلغ 6.5 مليون جنيه، وتجديد كافة المنشأت الرياضية التى تأثرت من الارهاب مع صيانة وتجديد كافة المنشأت الرياضية بالتوالى وهناك مركزشباب 6 أكتوبر ببئرالعبد لخدمة المنطقة حتى تجديد مركز شباب بالوظة.

 


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