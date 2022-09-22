محافظ بورسعيد يزور المصابين فى حادث تصادم 3 سيارات جنوب المحافظة

بورسعيد - محمد عزام

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مصابي حادث طريق 30 يونيو، والذي وقع عصر اليوم، وأسفر عن إصابة 22 شخصا، ووفاة شخصين، والذين تم نقلهم لمستشفيات السلام والزهور فور وقوع الحادث، رافقه خلالها الدكتور مصطفى شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور حسين كساب رئيس مرفق الإسعاف ببورسعيد.

واطمأن محافظ بورسعيد على حالة المصابين داخل مستشفي السلام، وتأكد من سرعة تقديم الرعاية الطبية للمصابين، مؤكدا أن فور وقوع الحادث تم إخلاء المنطقة ونقل المصابين والوفيات لمستشفى الزهور ومستشفى السلام، ووجه محافظ بورسعيد دكتور مصطفي شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعناية الفائقة للمصابين حتى تماثلهم للشفاء.

وأكد محافظ بورسعيد، متابعته أولا بأول لحالة المصابين وتلقيهم للرعاية الصحية والطبية داخل مستشفيات الزهور والسلام، كما نعى محافظ بورسعيد وفاة اثنين من المواطنين خلال الحادث الذي وقع عصر اليوم على طريق محور 30 يونيو، داعيا الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن ينعم الله بالشفاء العاجل علي المصابين.



المحافظ بالمستشفى



المحافظ مع احد المصابين



المحافظ مع قيادات الصحة



المحافظ مع مدير مستشفى الزهور