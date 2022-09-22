محافظ بنى سويف يتابع منظومة توريد التابلت المدرسى

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، المستجدات الخاصة بمصنع إنتاج التابلت المدرسى، الذى تم تنفيذه على أرض المحافظة، وبدأ الإنتاج مارس 2022، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتعميق التصنيع المحلي وخفض الواردات لوسائل المنظومة التعليمية من التابلت التعليمي والمعامل الذكية والأجهزة الإلكترونية، حيث يعتبر المشروع تفعيلاً للتعاقد المبرم بين الحكومة المصرية والشركة باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار، ويسهم في توفير فرص عمل لأكثر من 500 من الأيدي العاملة المصرية (مهندسين وفنيين وإداريين).

وناقش المحافظ، الموقف التنفيذي لمنظومة توريد التابلت لوزارة التربية والتعليم، خاصة مع الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022- 2023، والبدء في التجهيز لتسليم التابلت لطلاب الدفعة الجديدة من الصف الأول الثانوي حسب خطة الوزارة، حيث أفاد مسئولو المصنع بأنه جار توريد الكميات للوزارة حسب الجدول الزمني المتفق عليه مع الوزارة، خاصة أن المصنع أنتج "حتى الآن" 550 ألف وحدة تابلت من إجمالي مليون و800 ألف وحدة "الطاقة الإنتاجية القصوى سنويا للمصنع".

وناقش المحافظ مع مسئولي المصنع أى معوقات قد تواجههم خاصة في ما يتعلق بمصنع إنتاج التابلت المدرسي، المنفذ على أرض محافظة بني سويف كإحدى ثمار التعاون بين وزارت التربية والتعليم والاستثمار والهيئة العربية للتصنيع، ضمن رؤية الدولة 2030 في محور تطوير التعليم ، في اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية.

وأشار محافظ بني سويف إلى أهمية المشروع، خاصة أنه يعد نموذجا مميزا ومتكاملا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الجهود المبذولة لتوطين صناعة الإلكترونيات لجعل مصر مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "مصر تصنَّع الإلكترونيات" التي تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وخلق قيمة مضافة للمنتجات المُصنعة، والسعي نحو مضاعفة الصادرات المصرية من الإلكترونيات، معرباً عن سعادته باحتضان المحافظة لهذا المشروع النوعى.