محافظ المنيا يشهد اجتماع مجلس أمناء مكتبة مصر العامة

المنيا – حسن عبد الغفار

عقدت مكتبة مصر العامة بمحافظة المنيا، صباح اليوم الخميس، اجتماع مجلس أمنائها، برئاسة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك بهدف مناقشة ومتابعة عدد من الموضوعات، لدعم المنافذ التنويرية ونشر الوعي الثقافي والفكري في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية وتنمية القدرة الإبداعية لدى جيل من الأطفال والكبار.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أمل عليوة مدير عام مكتبة مصر العامة الدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا، وأعضاء مجلس الأمناء، ونواب مدير المكتبة ورؤساء الأقسام.

وقدمت الدكتورة أمل عليوة مدير عام مكتبة مصر العامة، الشكر والتقدير لمحافظ المنيا للدعم المستمر واللامحدود للمكتبة، كما استعرضت عددا من الموضوعات بجدول الاعمال والشراكة مع المؤسسات الحكومية، وكذلك الأنشطة التي تقدم على مدار العام ودورها في دعم وتطوير الحركة الثقافية بالمحافظة.

وقدم طه نصر نائب مدير المكتبة مجهودات المكتبة والمستحدث فيها من خدمات وأنشطة ودورات تدريبية ومعدلات أداء المكتبة.

ناقش محافظ المنيا، خلال الاجتماع عددا من البنود التي تتعلق بالخدمات التي تقدمها المكتبة، مؤكدا أن مكتبة مصر العامة من العلامات المضيئة في المحافظة ، ووجه المحافظ بالتركيز على الأنشطة والفعاليات التي تساهم في إعادة نشر الثقافة والوعي والجمال والحياة المستنيرة بين الأطفال لتكون نواة لنقلها للأماكن الأخرى، إلى جانب تعميق روح الولاء والانتماء لدى رواد المكتبة، واستثمار طاقات الشباب وتنمية الموهوبين والتوعية من مخاطر الزيادة السكانية.

يذكر أن مجلس أمناء المكتبة، برئاسة المحافظ، يختص بوضع السياسات العامة التي تسير عليها، وله أن يصدر من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الأغراض التي قامت من أجلها، وبما لا يتعارض مع لائحتها التي تم اعتمادها.