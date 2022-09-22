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محافظ المنيا يتابع نسب تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بملوى

الخميس، 22 سبتمبر 2022 11:43 ص
محافظ المنيا يتابع نسب تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بملوى محافظ المنيا يتابع نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية
المنيا-حسن عبد الغفار

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قدم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الشكر إلى الهيئة القومية لمياه الشرب وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والاتصالات، والأبنية التعليمية وذلك لإنجاز أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في عدد من قري مركز ملوي بنسبة 100%.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الأسبوعي لمناقشة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث ناقش المحافظ خلال الاجتماع عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية في مركز ملوي، لمتابعة الموقف الحالي والتعرف على نسب الإنجاز، وذلك بحضور اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي، وكلاء الوزراء، مديري المديريات الخدمية والشركات والهيئات وممثلي جهاز التعمير ومهندسي دار الهندسة.

قال المحافظ، إن القيادة السياسية حريصة على وصول كافة الخدمات التي من شأنها توفير حياة كريمة لجميع فئات المواطنين، من خلال تلك المشروعات التي تشهدها أرض محافظة المنيا، لافتا إلى أن قرية «المعصرة» بملوي، حظيت بنصيب كبير من المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية، مشيرا إلى تنفيذ 28 مشروعا داخل قرية المعصرة.

 وناقش المحافظ، نسب تنفيذ المشروعات مع الجهات المنفذة للأعمال، مشددا على العمل طوال الـ 24 ساعة من أجل سرعة الانتهاء من الأعمال، كما استمع إلى تقارير دار الهندسة حول الأعمال الجاري تنفيذها.

 ووجه المحافظ، بالتنسيق مع الحماية المدنية لمعاينة المشروعات ومراجعة كافة الاشتراطات الفنية، كما كلف المحافظ، رئيس المركز بعقد اجتماع اليوم الخميس، بحضور كافة الجهات، وذلك لمراجعة جميع المشروعات ونسب التنفيذ وإعداد تقارير مفصلة عنها.

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محافظ المنيا يتابع نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية

 

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محافظ المنيا يتابع نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية

 

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محافظ المنيا يتابع نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية
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محافظ المنيا يتابع نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية

 

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محافظ المنيا يتابع نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية

 


حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

ملوى

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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