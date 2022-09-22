محافظ المنوفية يحيل 3 وقائع فساد للنيابة لارتكاب مخالفات تضر بالمال العام

أحال اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، واقعتى فساد كبرى للنيابة العامة لإعمال شئونها بشأن ارتكاب مخالفات جسيمة تضر بالمال العام ، حيث تمثلت الواقعة الأولى في إحالة عدد من المختصين بأحد الأندية الرياضية بمدينة السادات لقيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها إهداراً للمال العام وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة.

وقد تمثلت الواقعة الثانية في إحالة المختصين بملف التصالح على مخالفات البناء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم للنيابة العامة للتلاعب في إصدار نموذج (10) الدائم وقبول التصالح لموقعين على مساحات مختلفة بالمخالفة للقانون ، وبناء عليه أمر المحافظ بوقف العمل بنموذجى (10) الدائم الصادرين بهذا الشأن لحين إنتهاء التحقيقات بالنيابة العامة .

كما أحال محافظ المنوفية بالأمس مسئولى التحصيل بمستشفى تلا المركزى للنيابة العامة لإعمال شئونها للتحقيق في واقعات تزوير مستغلين صفتهم الوظيفية بالتلاعب والتغيير في دفاتر صحة 19/ أ وأوراق ودفاتر وسجلات ذات قيمة مالية إستغلالا غير مشروعاً بهدف الإستيلاء علي المال العام .

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.