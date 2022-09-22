محافظ القليوبية يترأس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية

القليوبية إبراهيم سالم

أكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الاهتمام بالاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم لإقامة مشروعات حقيقية تساهم في توفير فرص عمل للشباب لتحسين مستوى الدخل ودفع عملية التنمية والبناء.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ، الإجتماع الدوري لمجلس إدارة المناطق الصناعية لمناقشة جدول الأعمال وحل مشكلات المستثمرين وتلبية مطالبهم، وذلك بحضور كل من اللواء هشام خشبة السكرتير العام، وعدد من المستثمرين أعضاء مجلس الإدارة بمنطقتي الشروق والصفا الصناعيتين، ومدير إدارة الإستثمار، ومدير المناطق الصناعية، والمستشار القانوني، والتخطيط العمراني، والشئون المالية.

وناقش محافظ القليوبية، خلال الإجتماع، عددا من الموضوعات الخاصة بمنطقتي الشروق والصفا، مؤكدا أنه جاري العمل على إنشاء محطتى معالجة الصرف الصناعى وملحقاتها بالمنطقتين، حيث تم الانتهاء من إعداد مقايسة الطرح للمشروع الخاص بمحطة الشروق والتنسيق مع صندوق دعم المناطق الصناعية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية لتوفير التمويل اللازم لسرعة طرح الأعمال والمزمع الانتهاء منها خلال عامين، كما تم الموافقة على استكمال تمويل محطة الصفا الصناعية من صندوق تنمية المناطق الصناعية بالمحافظة وذلك لسرعة إنهاء أعمال المحطة ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم قطاع الصناعة ومواجهة التلوث البيئي.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الالتماسات المقدمة من المستثمرين بشأن القطع الصادر بشأنها قرار سحب للعرض على المجلس للبدء في إرجاء تنفيذ القرار وإعطاء مهلة للمستثمرين الجادين أو الموافقة على السير في إجراءات السحب لعدم الجدية وكذلك مناقشة الطلبات المقدمة بخصوص التنازل عن القطع للغير وتغيير النشاط.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ استثماري جاذب وقوي وطرح الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، مشيرا أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها في خدمة المستثمرين بأي مكان وفي أي موقع، شريطة الجدية في التعامل، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين في إطار خطة الدولة لزيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية إلى الأمام، مشيداً بالمستوى المتميز للصناعة المصرية والأيدي العاملة الماهرة، والتي إذا أتيحت لها الفرصة تقدم أفضل مالديها وتساعد في زيادة الإنتاج وتحسين مستوى الصناعة بما ينعكس على الاقتصاد المصري.