اليوم السابع
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الخميس، 22 سبتمبر 2022 02:40 م
أكرم القصاص
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محافظ الفيوم يتابع إجراءات إنزال أسماك إلى بحيرة قارون خلال الفترة المقبلة

الخميس، 22 سبتمبر 2022 01:17 م
محافظ الفيوم يتابع إجراءات إنزال أسماك إلى بحيرة قارون خلال الفترة المقبلة جانب من الاجتماع
الفيوم رباب الجالي

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تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، إجراءات إنزال أسماك لبحيرة قارون خلال الفترة القادمة، بعد التحسن النسبي الملحوظ للمياه بها، تبعاً للتجارب والتحاليل التى تجرى دورياً ببحيرة قارون، مؤكداً أن القيادة السياسية تعمل جاهدة للارتقاء بكافة البحيرات ومنها بحيرة قارون، لعودة الحياة المائية والثروة السمكية بها لسابق عهدها.
 
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور اللواء الحسين فرحات محمد المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بمجلس الوزراء، والدكتورة نسرين عز الدين الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، مستشار محافظ الفيوم لشئون الثروة السمكية، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور حسام شعبان رئيس فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم، والمهندس أيمن محمد محمود مدير عام منطقة وادى النيل للثروة السمكية بالفيوم، والدكتور عمرو هيبة مدير وحدة التنمية المستدامة بالجهاز، ووفد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بمجلس الوزراء الذى ضم: الدكتورة أماني أحمد محمد، والدكتور أحمد سنى الدين صادق، والمهندس هانى محمد مبروك، والمهندس مصطفى سيد سعيد، والكيميائية نيرمين عبد الحليم.
 
تناول الاجتماع، متابعة آخر الإجراءات للعمل على إنزال أسماك لبحيرة قارون تتوافق وطبيعتها حالياً، عقب التحسن النسبي الملحوظ لجودة المياه بها، مع تقسيم البحيرة إلى قطاعات تبعاً لتحاليل المياه التى أجريت دورياً خلال الفترة الأخيرة من قبل الجهات المعنية والمختصة بكل قطاع، ومناقشة آليات إعادة التوازن البيئي للبحيرة بشكل كامل، من خلال الجهود العلمية للفريق البحثي في وضع خطة تنفيذية للقضاء على طفيل الأيزوبودا وإعادة تزويد البحيرة بكميات جديدة من الأسماك.

 


بحيرة قارون

الاستزراع السمكي

الفيوم

محافظة الفيوم



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