محافظ الفيوم يبحث آليات الارتقاء بخدمات المرافق بمنتجع سياحى لإعادة تشغيله

الفيوم رباب الجالي

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مع شريف عبد العزيز المدير العام لإحدى الشركات المالكة لأحد المنتجعات السياحية الشهيرة على الساحل الجنوبى لبحيرة قارون، آليات الارتقاء بخدمات المرافق بالمنتجع لإعادة تشغيلة، بحضور الدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والمهندس عاطف عيسى مدير الإدارة الهندسية بالشركة، ويونس حمدى مدير العلاقات العامة والأمن بالشركة.

تناول الاجتماع، بحث آليات الارتقاء بخدمات المرافق بالمنتجع السياحى، ومناقشة كافة الأمور المتعلقة باستمرارية توصيل الخدمات به، من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإنترنت بشكل دائم بالفندق، والعمل على رفع كفاءتها والوصول بها إلى أفضل مستوى، كما تم مناقشة مقترحات تطوير الأداء وعناصر الجذب السياحى والمزايا النسبية التى تتمتع بها المحافظة.

ووجه محافظ الفيوم، بعقد اجتماع بين مسئولى شركات المرافق المعنية وممثلى شركة مصر الفيوم للتنمية السياحية الاسبوع القادم للارتقاء بكافة خدمات البنية التحتية بالمنتجع لاعادة تشغيله مرة أخرى بعد توقفه لمدة عام، والذى سيساهم فى زيادة السعة الفندقية بالمحافظة.