محافظ الدقهلية يحيل 82 موظفا متغيبا ومنصرفا عن العمل بدون إذن رسمى للتحقيق

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إحالة 82 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب، المتغيبين والمنقطعين وتاركى العمل بدون إذن، للتحقيق وبينهم مسئولى وحدات ومصالح حكومية خدمية وجدت مغلقة اثناء مواعيد العمل الرسمية وذلك بناء على تقرير حملة المرور الميدانى المفاجئ بنطاق مركزى بنى عبيد وطلخا.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة وذلك بنتائج حملات المرور الميدانى على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

وتم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية بإشراف اللواء حازم عزت وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

وأوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 58 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية شملت الوحدات الصحية بكل من ميت سويد وديرب الخضر وابو المعاطى الباز والحدادة وطلمبات بنى عبيد بمركز بنى عبيد، والوحدات الصحية بكفر الخوارزم ومنشأة البدوى بمركز طلخا، وعدد 20 من العاملين بمراكز وإدارات الشباب فى كل من ميت فارس وميت سويد وابو المعاطى الباز وكفر الصلاحات بمركز بنى عبيد، وجوجر والأورمان وكفر الخوارزم والمنيل بمركز طلخا، وعدد 4 من العاملين بالإدارة البيطرية بميت سويد مركز بنى عبيد.

ووجه محافظ الدقهلية لوكلاء الوزارات مديرى مديريات الصحة والشباب والرياضة والطب البيطرى لسرعة اتخاذ اللازم حيال إجراء التحقيقات فى حالات الغياب وترك العمل وكذا التحقيق مع مسئولى الوحدات الخدمية التى وجدت مغلقة اثناء اوقات العمل الرسمية وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرورالمشار اليه.

فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصدى لكافة أشكال الفساد بجميع مواقع العمل، وتوفير إحتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.