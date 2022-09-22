محافظ الجيزة يتابع الأعمال الإنشائية لسوق السمك الحضارى بالمنيب.. فيديو

كتبت - مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الخميس، الأعمال الإنشائية لسوق السمك الحضاري الجديد بالمنيب بحي جنوب الجيزة؛ للوقوف على آليات ونسب تنفيذ الأعمال.

وأكد اللواء أحمد راشد، أن المحافظة حريصة على التوسع في إقامة الأسواق الحضارية للباعة بديلاً عن الأسواق العشوائية لتوفير مواقع خدمية لبيع السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة وبالشكل اللائق.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن خطة التطوير تشمل إنشاء 143 باكية ومبنى خدمات يضم مبني إداري للسوق ومطعم وكافيتريا لخدمة المترددين عليه، بالإضافة إلى تحسين ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحي؛ وذلك لتحقيق عوامل السلامة والأمان.

وأكد "راشد"، أن المشروع يأتي في إطار التعاون المثمر مع الوكالة الألمانيةgiz، لافتا أنه تم إنهاء 30 % من الأعمال حتى الآن ومن المقرر الانتهاء منها خلال شهرين.

ووجه محافظ الجيزة، الشركة المنفذة بضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال للانتهاء وفقا للجدول الزمني المحدد لها لتعظيم الاستفادة من السوق والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مؤكداً على ضرورة تنفيذ أعمال شبكة الصرف الصحي بأعلى المواصفات الفنية خاصة أنها كانت أكبر المعوقات التي كان يعاني منها السوق في السابق إلي جانب مراجعة شبكة الكهرباء بثلاجة الأسماك وتطويرها لمراعاة عوامل السلامة والأمان.

واطلع محافظ الجيزة، خلال الجولة على اللوحات الخاصة بمشروع تطوير السوق، وكذا أعمال تنفيذ الباكيات والمساحة المقررة بها مشيداً بالتعاون المثمر مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي Giz، والذي أسفر عن تنفيذ العديد من مشروعات التطوير للمناطق غير المخططة للإرتقاء بالبنية التحية والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة، هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وطه عبد الصادق رئيس حي جنوب الجيزة، ومحمود حسين رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، وزيزي كامل رئيس وحدة تطوير العشوائيات.