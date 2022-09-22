محافظ أسيوط يوافق على فتح 64 قاعة جديدة بالمدارس الرسمية لغات والخاصة

واستعرض المحافظ خلال اللقاء، الجهود المبذولة ونتائج عمل اللجنة المشكلة من قيادات مديرية التربية والتعليم والابنية التعليمية لحل مشكلة الاقبال الكبير على مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة ووضع حلول جذرية لها لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين مشيرًا إلى إنه يوجد 77 فصل أساسي بالمدارس الرسمية لغات على مستوى المحافظة وتم الموافقة على فتح 64 قاعة جديدة لاتنمو بروضات المدارس تتضمن 44 قاعة بالمدارس الرسمية لغات و20 قاعة بالمدارس الخاصة لاتنمو وذلك بزيادة عن عدد القاعات التي تم فتحها العام الماضي لاستيعاب الطلاب الجدد واستغلال الفراغات بالمدارس الرسمية والخاصة وذلك بناءًا على تقرير اللجنة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك وحفاظاً على سير العملية التعليمية وانتظامها.

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم وضع حلول عاجلة لاستيعاب الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الخاصة والرسمية وامكانية فتح قاعات وفصول رياض أطفال جديدة واستغلال الفراغات بالمدارس الخاصة وذلك بناءًا على توصيات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم وعضوية بعض مديري التعليم العام والتجريبي والخاص ورياض الأطفال وهيئة الأبنية التعليمية لدراسة المقترحات ووضع الحلول العاجلة لاستيعاب الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس "الخاصة والرسمية والمتميزة" وفقًا للقوانين واللوائح تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص وحرصاً على مستقبل أبنائنا الطلاب وحرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم لافتًا إلى أن مدينة أسيوط شهدت مؤخرًا إنشاء مدرستين رسميتين للغات هما مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين الجديدة بحي غرب والتي تم انشائها على مساحة 4387 متر بإجمالي 56 فصل دراسي، بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وحجرات الأنشطة بتكلفة إجمالية بلغت 13مليون و880 ألف جنيه ومدرسة 30 يونيو الرسمية لغات بمنطقة قلتة بحي غرب أسيوط والتي تم انشائها على مساحة 3400 متر بإجمالي عدد فصول 42 فصلًا دراسيًا لاستيعاب الاقبال المتزايد في أعداد المتقدمين على المدارس الرسمية (التجريبية) واللغات تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والتي سيبدأ العمل بهما بمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي هذا العام ،لاستيعاب الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية مضيفًا أن اجمالى عدد المدارس التى تم انشائها تحت اشراف وتنفيذ هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة بالقرى الأكثر احتياجًا بلغ عددها 88 مدرسة ضمن مشروعات حياة كريمة بإجمالي عدد 1228 فصل دراسي بتكلفة 430.2 مليون جنيه بينما بلغ إجمالي مشروعات المدارس التي تم تنفيذها بمحافظة أسيوط في الفترة من 1 يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2022 شاملة مدارس حياة كريمة بلغ 495 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7750 وبتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه مؤكداً ان إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول هدف أساسي للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتحقيق هدف النزول تدريجيًا بالكثافة وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.