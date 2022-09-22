محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير كورنيش الترعة الإبراهيمية بحى غرب.. صور

أسيوط- هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تطوير شارع كورنيش الترعة الإبراهيمية بحى غرب وإظهار الشكل الجمالى للميدان عن طريق إنشاء ميدان يتوسطه مجسم "يد تحمل شجرة" تعبيرًا عن التنمية والخير والعطاء فى إطار مبادرة فخامة رئيس الجمهورية بزراعة 100 مليون شجرة بشكل يتناسب مع طبية المنطقة دون التأثير على الحركة المرورية، ولاضفاء المظهر الجمالى والحضارى لها ضمن خطة تطوير حى غرب مدينة أسيوط وفى إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين البيئة العامة لإعادة الوجه الحضارى الذى يليق بالمحافظة خاصة مع اهتمام الحكومة والدولة بهذا الملف الهام، رافقه خلال التفقد محمد بشير رئيس حى غرب ومسؤلى الجهات المنفذة لأعمال التطوير.

وتابع المحافظ أعمال وضع التربة الزلطية، وإنشاء موقع المجسم الجديد وتوسعة الأرصفة بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للحى، واستمع إلى شرح من رئيس الحى للأعمال التى ستتم بالميدان، وشاهد الرسومات الهندسية للشكل الجديد للميدان واستكمال زراعة الأشجار ضمن مبادرة الرئيس لزراعة 100 مليون شجرة مؤكدًا على المتابعة المستمرة للأعمال الجارى تنفيذها للاطمئنان على سير العمل وفقًا للرسومات الهندسية التى تم وضعها من قبل المتخصصين بعد دراستها والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

ووجه محافظ أسيوط، رئيس غرب بضرورة استكمال أعمال تطوير الميادين والشوارع الرئيسية وتفعيل المشاركة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدنى للمشاركة فى أعمال التطوير والتجميل فضلًا عن استكمال أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشوارع الحى الضيقة والحارات التى لايمكن رصفها نظرًا لضيق الشوارع وعدم اعتدالها، وذلك لإضفاء المظهر الجمالى والحضارى لها والتسهيل على المواطنين للتنقل بين الشوارع، والحارات وتسهيل دخول سيارات الحماية المدنية، والانقاذ وقت الازمات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة التنسيق مع كافة شركات المرافق قبل البدء فى أعمال الرصف لضمان الانتهاء من كافة الأعمال، وعمل محاضر تنسيقية مسبقة، بالإضافة إلى استكمال أعمال الرصف والتطوير بشوارع وميادين الحى مع التأكد من تطبيق الإشتراطات والمواصفات الفنية والهندسية للأعمال وتحقيق معدلات السلامة والأمان وفقًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والشوارع تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 معلنًا تقديمه لكافة سبل الدعم والامكانات المتاحة، وتذليل المعوقات لنهو تلك الأعمال وفقًا للمواعيد والجدول الزمنى المقررة.



محافظ أسيوط يتفقد انشاء ميدان يتوسطه مجسم يد تحمل شجرة (3)



محافظ أسيوط يتفقد انشاء ميدان يتوسطه مجسم يد تحمل شجرة (4)



محافظ أسيوط يتفقد انشاء ميدان يتوسطه مجسم يد تحمل شجرة (5)



محافظ أسيوط يتفقد انشاء ميدان يتوسطه مجسم يد تحمل شجرة (7)



محافظ أسيوط يتفقد انشاء ميدان يتوسطه مجسم يد تحمل شجرة (8)



محافظ أسيوط يتفقد انشاء ميدان يتوسطه مجسم يد تحمل شجرة (9)