محافظ أسوان لأهالى غرب سهيل: لا مجال لتأخر تنفيذ المشروعات الجارية

أسوان - عبد الله صلاح

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيادات وممثلى أهالى قرية غرب سهيل ، من أجل دفع العمل بالمشروعات القومية الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" وأيضاً محور وكوبرى خزان أسوان البديل، ووضع الحلول السريعة للتعامل مع أى تحديات للإسراع بمعدلات تنفيذها.

حضر اللقاء، الشيخ محمد عبد العزيز وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، بجانب المهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وأيضاً مديرى المشروعات والمتابعة الميدانية.

وأكد اللواء أشرف عطية، أنه لا مجال لتأخر معدلات التنفيذ فى أى من المشروعات الجارية سواء فى قطاع الصرف الصحى أو الطرق والكبارى، لأن توجيهات القيادة السياسية لكافة الأجهزة بتجاوز أى معوقات، وهو الذى يتطلب من أهالى قرية غرب سهيل المساندة الكاملة والقوية لدعم هذه المشروعات من أجل تحقيق آمال وأحلام المواطنين بعد مرور عقود وسنوات طويلة، ولتتحول إلى واقع فعلى ملموس يتوفر معه الحياة الكريمة، وتحسين جودة الخدمات والمرافق العامة داخل القرية.

وشدد المحافظ على أهمية قيام اللجنة الشعبية لمتابعة المشروعات داخل القرية بدورها فى دعم المشروعات وتذليل أى عقبات ، مع إبداء أى ملاحظات فنية لتحقيق الصالح العام ، والتواصل مع وحدة حياة كريمة بالمحافظة التى تقوم بعرض تقاريرها الميدانية خلال الإجتماع الدورى لمتابعة مشروعات حياة كريمة.

وأشار أشرف عطية إلى أن زيارة الرئيس السيسى لقرية غرب سهيل كانت بمثابة طاقة نور ساهمت فى فترة وجيزة لإنطلاق مشروع لإدخال خدمة الصرف الصحى ضمن الخطة المستقبلية لتحويلها إلى أكبر مركز سياحى بيئى وإستشفائى ، وأيضاً لسياحة السفارى حيث جارى تنفيذ المشروع بتكلفة 200 مليون جنيه ويشمل محطة معالجة بطاقة 3000 م3 /يوم تضم 12 حوضا، وكذا محطة رفع وشبكات إنحدار وخطوط طرد ليستفيد منه حوالى 15 ألف نسمه.

وشدد أيضا على أن الدولة المصرية تقوم بتنفيذ أكبر محور وكوبرى على النيل بواسطة وزارة النقل بتكلفة 1.7 مليار جنيه حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 76%، ويصل طول المحور إلى 5,4 كم ، وبعرض 29 متر، ويضم 3 حارات مرورية لكل اتجاه.

ومن جانبهم، قدم ممثلى أهالى قرية غرب سهيل شكرهم الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه بالارتقاء بالقرى المصرية ، ومنها قرية غرب سهيل ليضع ذلك مسئولية كبيرة أمامهم للوقوف صفاً واحداً لدعم هذه المشروعات والتى بدأت بقطاع الصرف الصحى ، مشيدين بالجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية برئاسة محافظ أسوان ، والتى أثمرت عن تنفيذ وإنطلاق العديد من المشروعات والإنجازات الملموسة على أرض الواقع لتحسين مستوى معيشة المواطنين .