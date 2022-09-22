اليوم السابع
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محافظة القاهرة تحتفل بتجهيز 400 عروسة غدا

الخميس، 22 سبتمبر 2022 01:00 ص
محافظة القاهرة تحتفل بتجهيز 400 عروسة غدا محافظة القاهرة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تحتفل محافظة القاهرة، غدا الجمعة، بتجهيز 400 عروسة بالتنسيق مع المجتمع المدنى، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، حيث تقيم المحافظة احتفالية لتسليم الأجهزة للعرائس.
 
من جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن هذا العدد من الفتيات اللاتى تم تجهيزهن يعد الأكبر بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم منحهن الأجهزة الكهربائية بالكامل وبعض المفروشات وأدوات المطبخ.
 
وفى السياق كانت محافظة القاهرة وزعت 200 شنطة مدرسية على الطلاب من الأسر الأولى بالرعاية بحى الخليفة، بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية لرفع العبء عن كاهل الأسر بالتزامن مع الاستعدادات لبدء العام الدراسى الجديد. 

القاهرة

تجهيز عرائس

التضامن الاجتماعي

الاسر الاكثر احتياجا



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