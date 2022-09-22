محافظة القاهرة تبدأ إجراءات تسليم وحدات ماسبيرو للسكان.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

بدأت محافظة القاهرة بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية، إجراءات تسليم وحدات مثلث ماسبيرو وذلك بعد انتهاء أعمال الإنشاء والتشطيبات، وتوصيل المرافق، و مقرر الإعلان خلال أيام عن موعد إجراء القرعة على أرقام الوحدات السكنية لضمان تكافؤ الفرص لجميع السكان الراغبين فى العودة وعددهم 935 أسرة، وعقب اجراء القرعة سيتم التسليم بشكل فورى، بحيث يتم تسكين المشروع خلال شهرين تقريبا.

من جانبها كشفت المهندسة أمل فوزى، رئيس حى بولاق أبو العلا، بمحافظة القاهرة، أنه سيتم الإعلان خلال أيام عن موعد إجراء الجرعة الخاصة بالسكان، ليتم استقبال ملفات السكان المقرر تسليمهم، مشيرة الى أن هناك لجنة ستراجع جميع العقود من حيث الموقف القانونى تمهيدا للتسليم.

وأضافت رئيس حى بولاق لـ"اليوم السابع"، أن السكان سيدفعون وديعة قيمتها 7% من قيمة الوحدة السكنية للامن والنظافة وأعمال الصيانة للحفاظ على المشروع وسيتم تحديدها حسن ما تم التعاقد عليه مع الاسكان قبل اخلاء المنطقة، بالإضافة إلى قيمة عدادات المرافق الخاصة بالوحدة والتى تعاقدت عليها هيئة المجتمعات العمرانية، موضحه أن من يتأخر فى التفع يتم ارجاءه.

ويتسلم السكان الوحدات السكنية كاملة التشطيب بها النجف وكل شيء عدا الفرش، كما يوجد بكل وحدة نظام مكافحة الحريق متصل بكل الغرف بالشقة، بالإضافة إلى وجود 10 اسانسير بالبرج الواحد، بالإضافة إلى السلالم، ويوجد بكل برج دورين مخصصين جراج، بالإضافة إلى مساحات انتظار السيارات أمام الأبراج، وكذلك مسطحات خضراء.