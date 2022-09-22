مجموعة شركات الفؤاد تحصل على الحقوق الحصرية لعلامة "دايو"

منحت شركة بوسكو العالمية، الكورية شركة الفؤاد مالتى ميديا الإلكترونيات، إحدى شركات مجموعة الفؤاد الأجهزه الإلكترونية والكهربائية والكاوتش والبطاريات، الحقوق الحصرية للعلامة التجارية دايو، ومنحها الحق فى التصنيع والتوزيع والبيع فى مصر وتونس والسودان.

وتعد هذه الخطوة انطلاقة مهمة لمجموعة شركات الفؤاد، بعد حصولها على هذا الترخيص لشركة دايو، التي تعد واحدة من أهم الشركات في العالم، ومن أكبر الشركات الكورية.

يأتى ذلك ضمن استراتيجية الشركة للتوسع عالميا وتحقيق الأهداف المحددة فى النمو والتطوير والمنافسة.

وأعرب المهندس احمد الفؤاد رئيس مجلس إدارة المجموعة، أن هذه الخطوة هى لثقة شركة دايو فى الاقتصاد المصرى فى ظل قيادة حكيمة وداعمة للصناعة فى مصر.