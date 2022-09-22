مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسوان يبحث الاستعدادات للعام الجامعى الجديد

أسوان - صلاح المسن

انعقد مجلس شئون التعليم والطلاب رقم (103) اليوم الخميس، برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب بحضور وكلاء الكليات، وذلك لمناقشة الاستعدادات لاستقبال العام الجامعي الجديد 2023/2022.

وناقش المجلس الرسوم الدراسية التي يسددها الطلاب المقيدين بكليات الجامعة ومناقشة الجداول الدراسية وكل ما يتعلق باستقبال العام الدراسى الجديد.

وأكد نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب خلال الاجتماع علي إلزام خريجي الكليات التربوية (التربية، التربية النوعية، التربية الرياضية، والكليات الانسانية) بمحو أمية المواطنين، وأن يحدد مجلس جامعة أسوان عدد الأميين المطلوب محو أميتهم من كل طالب وذلك طبقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.

كما ناقش مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسوان، خطة القطاع للأنشطة الطلابية خلال العام الدراسي الجديد.