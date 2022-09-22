مباحث الجيزة تضبط "كوكتيل" سلاح ومخدرات بحوزة هاربين من الأحكام

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء هشام أبو النصر مدير الأمن حملة أمنية إستهدفت دوائر أقسام شرطة (الأهرام – العمرانية – حدائق أكتوبر) – مركزى شرطة (الصف – كرداسة) بمحافظة الجيزة .

أسفرت جهودها بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ضبط عدد (3 بنادق آلية – 3 بنادق خرطوش – 2 طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – بندقية ضغط هواء – طبنجة صوت – 13خزينة متنوعة) ، بحوزة (4) متهمين (أحدهم محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "قتل")، وضبط (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى) .. بحوزة أحد المتهمين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.