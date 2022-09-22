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مباحث الجيزة تضبط "كوكتيل" سلاح ومخدرات بحوزة هاربين من الأحكام

الخميس، 22 سبتمبر 2022 11:57 ص
مباحث الجيزة تضبط "كوكتيل" سلاح ومخدرات بحوزة هاربين من الأحكام حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء هشام أبو النصر مدير الأمن حملة أمنية إستهدفت دوائر أقسام شرطة (الأهرام – العمرانية – حدائق أكتوبر) – مركزى شرطة (الصف – كرداسة) بمحافظة الجيزة .
 
أسفرت جهودها بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ضبط عدد (3 بنادق آلية – 3 بنادق خرطوش – 2 طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – بندقية ضغط هواء – طبنجة صوت – 13خزينة متنوعة) ، بحوزة (4) متهمين (أحدهم محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "قتل")، وضبط (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى) .. بحوزة أحد المتهمين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.
 
 
 

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