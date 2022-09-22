ما هى الأمراض التي يكشف عنها سونار المعدة .. حصوات المرارة أبرزها

كتبت فاطمة ياسر

عند الذهاب للطبيب بشكوي في ألم بالبطن يطلب إجراء السونار، الذي يساعد في اكتشاف المرض الذي يعاني منه الشخص، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز وأهم الأمراض التي يكشف عنها السونار، وذلك وفقا لموقع “health”.

أوضح التقريرأن السونارأوالموجات فوق الصوتية تكشف سبب شعورك وإصابتك بألم البطن، فقد يكون من الأمور التي تكشف الإصابة بحصوات الكلي، أو حصوات المرارة، والتهابها، وتضخم الطحال، وقد يساعد في اكتشاف الإصابة بحصوات المثانة، التهاب وسرطان البنكرياس، وسرطان المعدة، ومرض الكبد الدهني، وأيضا تمدد الأوعية الدموية.

وأضاف التقرير، أن الطبيب ينصح بالتوقف عن تناول الأكل والشرب قبل الخضوع للفحص بضعة ساعات، والهدف تجنب امتلاء المعدة بالطعام، التي قد تعوق إكتشاف المرض أو المشكلة، ولكن في بعض الأحيان يطلب الطبيب من المريض الإكثار من تناول الماء حتي يتمكن من رؤية المثانة، والأعضاء الداخلية.

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