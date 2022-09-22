ماكرون يفتتح اليوم أول مزرعة رياح بحرية لتطوير الطاقات المتجددة

كتبت: هناء أبو العز

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" يفتتح اليوم أول مزرعة رياح بحرية في فرنسا حيث تعد هذه الخطوة بداية الطريق والأولى نحو التطوير الهائل للطاقات المتجددة.

وقال الإليزيه - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية ، إن الرئيس ماكرون سيفتتح أول مزرعة رياح فرنسية في بلدية "سان نازير" بإقليم لوار الأطلسية غرب فرنسا في منطقة بريتاني التاريخية، مضيفا أن الرئيس الفرنسي يعتزم تسريع نشر تلك المزارع لمواجهة أزمة الطاقة حيث يهدف لإنشاء نحو 50 مزرعة بحلول عام 2050.

وأوضح الإليزيه أن تلك الخطوة تأتي تحت شعار "تعزيز سيادة الطاقة لفرنسا" في خضم ارتفاع أسعار المحروقات ومواجهة مخاطر النقص، المرتبط بالحرب في أوكرانيا وتقليل التأخير الكبير الذي تعاني منه البلاد في الطاقات المتجددة مقارنة بدول الجوار.

ومن المقرر أن يتوجه رئيس فرنسا على متن قارب لموقع توربينة رياح على بعد 12 إلى 20 كيلومترا من سواحل "بوليجين" و"كرواسيك" قبالة /سان نازير/، كما سيزور مواقع البناء في المحيط الأطلسي من"سان نازير" (حيث تحظى البلدة بميناء رئيسي يشرف على الضفة اليمنى من مصب نهر لوار بالقرب من المحيط الأطلسي) حيث يتم تجميع توربينات الرياح قبل تركيبها في البحر ،وسيحدد الخطوط الرئيسية لمشروع قانون "تسريع الطاقات المتجددة" الذي سيعرض على مجلس الوزراء الاثنين المقبل.

وسيتم تشغيل هذه المزرعة التي تديرها شركة كهرباء فرنسا "إي دي إف" بالكامل وذلك بحلول نهاية العام الجاري، وستوفر قوة 480 ميجاوات قادرة على إمداد 700 ألف شخص.