ليلة سقط فيها "ديلر" الحشيش قبل ترويج بضاعته بين عملائه في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بعدة مناطق وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات لترويجها بين عملائه، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد حيازة عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا بالاتجار بالمواد المخدرة.

تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه رجال المباحث بسرعة إعداد الأكمنة للقبض على المتهم في حالة تلبس.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار.

بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.