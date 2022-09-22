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لوحات معدنية مميزة.. مزاد إلكترونى لأفضل أرقام سيارات أبرزها "ر ي س - 7".. صور

الخميس، 22 سبتمبر 2022 11:21 ص
لوحات معدنية مميزة.. مزاد إلكترونى لأفضل أرقام سيارات أبرزها "ر ي س - 7".. صور سيارة مرور - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية المزايدة على لوحات معدنية مميزة للسيارات، ويتم فتح باب المزايدة بصفة يومية مع تحديد أيام محددة للقيام بغلق باب المزايدة وتحديد الفائز باللوحة المعدنية، ويتم التنافس حاليا على مجموعة من اللوحات نوضحها بالصور التالية :

 

 

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