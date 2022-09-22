لماذا يتجه العالم للتوسع في تصنيع السيارات الكهربائية؟ 7 معلومات تجيب

كتب عبد الحليم سالم

يتجه العالم للتوسع فى تصنيع السيارات الكهربائية ، تزامنا مع التداعيات الخطيرة ؛لحرق الوقود الاحفورى وما يسببه من انبعاثات ضارة ،أدت إلى تغيرات مناخية سلبية على الكوكب، وتعد الصين الدولة الاولى فى التصنيع ،تليها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى .. اعرف التفاصيل في 7 معلومات .

1- خفض معدلات التلوث على المستوى العالمى .

2- التوسع في الطاقة النظيفة في المركبات .

3- تقليل استهلاك الوقود بمختلف انواعه.

4- نشر التكنولوجيا الحديثة .

5- خفض تكلفة المركبات وتكلفة الاستهلاك .

6- الحفاظ علي الثروات البترولية .

7- تدعيم الأنشطة الصناعية .

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