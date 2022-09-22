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لافروف: واشنطن ترسل إشارات غير واضحة بشأن معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية

الخميس، 22 سبتمبر 2022 12:18 ص
لافروف: واشنطن ترسل إشارات غير واضحة بشأن معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية لافروف
كتب أحمد عرفة

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن روسيا تلتقط إشارات متفرقة من الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص استئناف الحوار بشأن معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت"، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير الخارجية الروسي: لقد تجمد الحوار الروسي الأمريكي بين الدول عمليا بسبب خطأ الولايات المتحدة، ومن المستحيل بشكل موضوعي الحفاظ على التواصل الطبيعي مع واشنطن، التي تعلن إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا كهدف.

وأوضح وزير الخارجية الروسي أن هذا ينطبق أيضا على المشاورات حول الاستقرار الاستراتيجي وضبط التسلح، متابعا: بطبيعة الحال، نسجل بعض الإشارات المتفرقة من الإدارة الأمريكية وشخصيا من جو بايدن، فيما يتعلق باستئناف الحوار بشأن معاهدة ستارت، لكن ما زال مقصدها غير واضح.

 


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