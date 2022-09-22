وقال لافروف - في كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم /الخميس/ - إن الأوكرانيين يريدون تدمير روسيا، والغرب يؤجج النزاع دون عقاب.



واتهم لافروف، الدول الغربية بـ"التغاضي عن جرائم قوات كييف في دونباس"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الدول التي تقدم السلاح لأوكرانيا يسعون لإطالة أمد القتال لأطول فترة ممكنة.



وأشار إلى أن الاستفتاءات في جنوب وشرق أوكرانيا على العودة إلى روسيا؛ تأتي ردا على دعوة زيلينسكي الروس للرحيل عن مناطقهم هناك.