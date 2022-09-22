لافروف: الدول الداعمة لأوكرانيا بالسلاح متورطة بشكل مباشر فى الحرب

كتب أحمد عرفة

أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، تغاضي العواصم الغربية عن جرائم قوات كييف في دونباس، مشيرا إلى أن كييف شطبت اللغة الروسية من المقررات المدرسية، أسوة بألمانيا النازيية.

وقال سيرجى لافروف، خلال كلمته بالأمم المتحدة، إن الدول التي تدعم أوكرانيا بالسلاح متورطة بشكل مباشر في الحرب، موضحا أن أوكرانيا تحرم سكان الدونباس من التحدث بالروسية منذ وقت طويل.

ولفت وزير الخارجية الروسى، إلى أن الدول التي تدعم أوكرانيا بالسلاح هدفها إطالة أمد الحرب، موضحا أن الغرب يتستر على "جرائم كييف" منذ 8 أعوام.

وأوضح سيرجى لافروف، أن الغرب يؤجج النزاع في أوكرانيا من خلال مد كييف بالسلاح، موضحا أن حلف الناتو يوفر معلومات استخباراتية عن الجيش الروسي لسلطات كييف.

وقال وزير الخارجية الروسي، إن الغرب يؤجج النزاع من خلال مده أوكرانيا بالسلاح، موضحا أن هناك حملة ممنهجة ضد اللغة الروسية في أوكرانيا.

وأكد سيرجى لافروف، أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة يحمي سلطات كييف من المحاسبة، مشيرا إلى أن قوى نازية مناوئة لروسيا وصلت للحكم في أوكرانيا.

وأشار وزير الخارجية الروسي، إلى أن كييف قوضت اتفاقيات مينسك، متابعا: يجري تجاهل ما تقوم به القوات الأوكرانية والمجموعات القومية في دونباس، وأهالي دونباس حرموا من التكلم باللغة الروسية عام 2010.