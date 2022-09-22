كهرباء شمال القاهرة تسترد 134 مليون جنيه من سارقى التيار خلال شهرين

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس حسام عفيفى، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ، أن هناك حمالات مكثفة بنطاق عمل الشركة لضبط سرقات التيار الكهربائى، ورفع نسب التحصيل بالشركة، وذلك لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطن، وعدم تأثرها فنيا بسبب الوصلات غير القانونية.

وأضاف عفيفى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحرير 128 ألفا و55 محضر سرقة تيار كهربائى خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين بقيمة 142 مليونا 179 ألف جنيه، لافتا إلى أنه تم استرداد مبلغ 134 مليون جنيه من إجمالى قيمة هذه المحاضر من سارقى التيار الكهربائى للحفاظ على حق الدولة.

وتابع عفيفى أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة للمواطن، لافتا إلى أن التوسعات التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء جعلت الشبكة مستقرة وباعلى معايير الجودة.

وقال عفيفى إن مكتبه يتلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة سواء الفنية أو التجارية، ويتم حلها فى أسرع وقت وبشكل جزرى لضمان عدم تكرار الشكوى، لافتا إلى أن شكاوى الانقطاعات بنطاق عمل الشركة أصبحت محدودة للغاية بفضل التطوير الذى تم بالشبكة الكهربائية.

وتابع عفيفى أن هناك تنسيقا تاما مع مباحث شرطة الكهرباء لتحرير محاضر ضد المخالفين وسارقى التيار الكهربائى، وتطبيق القانون بكل حزم على سارقى التيار، مناشدا المواطنين بضرورة أن يكون إيجابيين بسرعة الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائى للحفاظ على الشبكة.