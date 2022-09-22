"كنز فى محافظتك".. تعرف على مقابر الحواويش

كتب محمد أسعد

تحت عنوان "تعرف على كنز في محافظتك" تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإبراز أهم وأميز القطع الأثرية التي تم الكشف عنها داخل كل محافظة من المحافظات المصرية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

مقابر الحواويش

تعتبر الحواويش من أهم المواقع الأثرية بسوهاج وتقع في مدينة أخميم.

يضم الموقع جبانتين، الأولي تعود من عصر ما قبل الأسرات حتي العصر القبطي والإسلامي.

وتحتوي الجبانة الأخري على أكثر من 800 مقبرة منقورة في الصخر تعود إلى الدولة القديمة وعصر الانتقال الأول.

لا يزال حوالي 60 من هذه المقابر يحتفظ بمناظر جنائزية ونقوش مزخرفة تغطي موضوعات مثل الصيد والرقص والحياة اليومية وتقديم القرابين.

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