كرم جبر يدعو لتطوير آليات التعاون الإعلامى العربى المشترك

كتب محمد السيد

دعا الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى صياغة أفكار مختلفة لتطوير آليات التعاون الإعلامي العربي المشترك، ونقل وجهة النظر العربية للعالم الخارجي، وتصحيح الصورة الموجودة لدى الآخر عن العالم العربي، مع العمل على نشر وترسيخ ثقافة التسامح وقبول الآخر.

ورحب كرم جبر بعد تسلمه رئاسة الدورة الـ52 لمجلس وزراء الإعلام العرب من وزير الثقافة والإعلام السوداني الدكتور جرهام عبد القادر رئيس الدورة السابقة للمجلس، بوزراء الإعلام العرب والوفود المشاركة في اجتماعات المجلس التي تستضيفها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونقل تحياته للحضور، مشيرا إلى دعم الرئيس السيسي للتواصل بين الدول العربية الشقيقة والدفاع عن قضاياها وحماية وحدة الصف العربي وضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية واستقرارها.

وشدد كرم جبر على أن مصر ستظل تدافع عن الأمة لعربية وقضاياها واستقرارها وفي مقدمة هذه القضايا القضية الفلسطينية، مضيفا: "كلنا نتمنى أن يعقد هذا الاجتماع في القدس الشريف عندما تعلن عاصمة لدولة فلسطين المستقلة".

وأوضح كرم جبر أن اجتماعات الدورة الـ52 لمجلس وزراء الإعلام العرب تمثل نقلة نحو ترسيخ معالم منظومة إعلامية عربية متطورة وقادرة على التفاعل مع التحولات الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية العربية، مشيدا بالروح الطيبة بين الوزراء، التي تبشر بأن الإعلام العربي سوف يشهد مرحلة جديدة وعودة الروح له، معرباً عن تمنياته أن يستمر هذا النهج الإيجابي.

ولفت كرم جبر إلى أن الدول العربية تواجه تحديات وتهديدات في ضوء الظروف الدولية غير المسبوقة، منها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وما يترتب عليها من أعباء اقتصادية ومالية، مضيفا أن جدول أعمال مجلس وزراء الإعلام العرب يتضمن عدداً من القضايا المهمة في مقدمتها القضية القلسطينية ودورالإعلام في مكافحة الإرهاب، ورصد تأثير الإلعاب الإلكترونية التي تشجع العنف وموضوعات كثيرة مهمة أخرى.

وذكر الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الإعلام قوة لا يستهان بها تساهم في تنوير المجتمعات العربية وزيادة الوعي وحشد الجهود للدفاع عن مقدرات أوطاننا، مشيراً إلى أن الدول العربية لديها إعلاميون تفخر بها ويمثلون أهم أدوات القوى الناعمة العربية.