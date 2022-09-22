اليوم السابع
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أكرم القصاص
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قيادات وزارة التعليم يشاركون فى تشييع جثمان زوجة طارق شوقى

الخميس، 22 سبتمبر 2022 02:41 م
قيادات وزارة التعليم يشاركون فى تشييع جثمان زوجة طارق شوقى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق

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حرص عدد من  قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، على تقديم واجب العزاء والمشاركة فى تشييع جثمان، ومن المقرر حضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن وشيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف علي الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعدد من قيادات الوزارة.

وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق، وفاة زوجته، حيث كتب الوزير عبر صفحته الشخصية بفيس بوك: البقاء والدوام لله. 

وتوفيت إلى رحمة الله تعالى زوجتي الغالية السيدة زينب المرشدي وتقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة في التجمع الأول باذن الله، ولا نقول الا مايرضي ربنا  إنا لله وإنا اليه راجعون.


طارق شوقى

وفاة زوجة وزير التربية والتعليم السابق

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وفاة زوجة طارق شوقى



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