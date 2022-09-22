قيادات وزارة التعليم يشاركون فى تشييع جثمان زوجة طارق شوقى

حرص عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، على تقديم واجب العزاء والمشاركة فى تشييع جثمان، ومن المقرر حضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن وشيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف علي الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعدد من قيادات الوزارة.

وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق، وفاة زوجته، حيث كتب الوزير عبر صفحته الشخصية بفيس بوك: البقاء والدوام لله.

وتوفيت إلى رحمة الله تعالى زوجتي الغالية السيدة زينب المرشدي وتقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة في التجمع الأول باذن الله، ولا نقول الا مايرضي ربنا إنا لله وإنا اليه راجعون.