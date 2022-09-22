قنا الجامعى ينجح فى استئصال ورم نادر يزن 10 كيلو جرامات لمريضة 35 عاما

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور حجاجى منصور، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بقنا، عن نجاح فريق طبى بقسم جراحة القلب والصدر وقسم التخدير والعناية المركزة بمستشفيات قنا الجامعية، فى إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 35 عام، عانت من ورم نادر، حيث تم استئصال ورم ليفى متكلس ضخم من الرئة اليسرى وزنه حوالى 10كجم.



وأوضح منصور، أن ذلك فى اطار الخدمات الطبية المتقدمة التى تقدمها مستشفيات قنا الجامعية تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور على عبدالرحمن غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وحرصهم لتطوير العمل بالأقسام المختلفة من خلال رفع المستوى الأكاديمى والعملى لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وأضاف الدكتور محمود خيرى، المشرف على قسم جراحة القلب والصدر بطب قنا، أنه فور وصول المريضة المستشفى وهى تعانى من آلام شديده بالصدر وصعوبة شديده بالتنفس، تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وبمناظرة أشعة الصدر تبين وجود ورم كبير على الرئة اليسرى. تم تحضيرها ودخولها للعمليات وتم استئصال الورم كليا بنجاح.